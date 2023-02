Venezuela: inaugurata a Caracas nuova sede del Comites

CARACAS, 17 FEB - E' stata inaugurata oggi a Caracas la nuova sede del Comitato degli Italiani all'Estero (Comites) nella capitale del Venezuela. La cerimonia si è svolta in presenza di un'alta delegazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana (MAECI) composta dal vice ispettore generale, ambasciatore Giorgio Guglielmino, e dal vice direttore generale per le politiche migratorie, Roberto Martini. Presenti all'evento anche l'incaricato d'affari d'Italia in Venezuela, ambasciatore Placido Vigo; il console generale d'Italia a Caracas, Nicola Occhipinti; e il presidente del COMITES di Caracas, Carlos Villino. Nel corso della cerimonia l'ambasciatore Guglielmino ha espresso la sua "soddisfazione" nell'inaugurare la nuova sede che "dimostra l'impegno dell'Italia nei confronti dei suoi cittadini all'estero" e in particolare "il sostegno alla nostra comunità in Venezuela". Martini ha espresso da parte sua il "massimo riconoscimento della Farnesina per il grandissimo lavoro che stanno svolgendo l'ambasciatore Vigo e il console generale Occhipinti" sottolineando che nel Paese sono presenti 154 mila concittadini, 130 mila dei quali solo a Caracas. La nuova sede del Comites funzionerà nell'emblematica 'Casa Italia', edificio costruito nel 1955 dall'architetto italiano Domenico Filippone.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA