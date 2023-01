Verona: Zaffaroni "punto importante, cresce autostima"

UDINE, 30 GEN - "Abbiamo conquistato un punto che per noi è veramente molto importante: va ad aumentare autostima e fiducia che sono componenti fondamentali per la crescita tecnico-tattica e pure fisica". Lo ha dichiarato l'allenatore del Verona, Marco Zaffaroni, in conferenza stampa, a proposito del pareggio di Udine. "Avevamo di fronte un avversario forte - ha precisato - ma nonostante questo abbiamo dimostrato di sapere stare nel campo bene. La cosa importante è stata interpretare al meglio i vari momenti della gara, soffrire tutti assieme e gestire le difficoltà". "Chi è subentrato lo ha fatto con il piglio giusto - ha concluso - come Duda che ha dimostrato come la sua esperienza internazionale possa essere molto utile. Nel finale avremmo anche potuto vincere ma il pareggio era troppo importante e non abbiamo voluto rischiare di farci punire in contropiede. L'equilibrio dimostrato è un ottimo punto di partenza per le prossime gare e per cercare di salvarci".

