Vigili Napoli accerchiati e feriti da migranti durante controllo

NAPOLI, 26 GIU - Cinque agenti della Polizia locale di Napoli sono stati accerchiati e aggrediti da alcune decine di migranti durante un controllo contro i mercatini abusivi nei pressi di piazza Garibaldi, zona stazione ferroviaria centrale. Gli agenti stavano eseguendo un sequestro nei confronti di una nigeriana che vendeva cibo da asporto senza autorizzazione: la donna ha dato in escandescenze ed è accorso un gran numero di migranti che ha circondato e malmenato i vigili. Tutto ha avuto inizio in via Bologna, intorno alle 20,45, con i controlli degli agenti dell'Unità operativa San Lorenzo per contrastare il fenomeno dei mercatini abusivi che si svolgono in tarda serata specie il sabato. I vigili stavano notificando il sequestro alla donna nigeriana che vendeva cibo etnico da asporto senza autorizzazione, quando quest'ultima ha iniziato a urlare, lanciando cucchiaiate di zuppa contro gli agenti e sulla loro auto di servizio. Le grida della donna hanno subito richiamato l'attenzione dei moltissimi migranti presenti in zona, un centinaio, che hanno circondato gli agenti. E' subito partita via radio la richiesta di rinforzi e sono giunte sul posto altre pattuglie, che hanno disperso la folla. La donna, di 30 anni di nazionalità nigeriana, durante l'aggressione ha tentato di dileguarsi nei vicoli. E' stata fermata dopo poco nella vicina via Venezia ed accompagnata negli uffici del comando della Polizia locale dove, su disposizione del magistrato di turno, è stata denunciata in stato di libertà e rilasciata.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA