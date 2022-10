Violenza donne: Campidoglio, non spegneremo città

ROMA, 05 OTT - "Da una analisi fatta da Acea l'illuminazione pubblica ha un impatto abbastanza ridotto sui consumi. L'ultima cosa da fare per combattere la violenza sulle donne è spegnere la città. Noi non lo faremo anche perchè i rincari non andranno a impattare sulla sicurezza dei cittadini". Lo ha detto l'assessora capitolina alle Pari opportunità di Roma Monica Lucarelli, dopo il vertice in prefettura sui casi di violenza nella capitale, assieme al Prefetto Matteo Piantedosi e al Comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo Falferi.

