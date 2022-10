Violenza donne: maggior numero denunce Roma Centro

ROMA, 19 OTT - Nei primi 9 mesi del 2022 il maggior numero di denunce per violenza sessuale a Roma è stato riscontrato nel I e nel II municipio. È quanto rende noto l'assessora Capitolina Monica Lucarelli, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza tenutosi nella sede della Prefettura di Roma. "Ci siamo concentrati sulle violenze domestiche e sulle violenze sessuali, ora ho chiesto maggiori approfondimenti perché da questi dati emerge un maggior numero di denunce nel I e nel II Municipio", dice l'assessora . Lucarelli, a margine dell'incontro, ha quindi spiegato: "Dobbiamo verificare la nazionalità delle vittime per capire se questo dato possa essere ricondotto a una maggiore presenza turistica; la localizzazione dei casi per capire quali sono le zone effettivamente più a rischio, perché ad esempio a Ponte Milvio risultano pochissime denunce; gli orari, per valutare se questi casi possano essere dovuti a una maggiore vita notturna". "Una possibile lettura che potrebbe venir fuori, ma bisogna ancora approfondire, è che per esempio nei quartieri più periferici ci sia una minore propensione alla denuncia", ha aggiunto l'assessora. Abbiamo fatto "un lungo confronto con il prefetto, il questore e il generale dei Carabinieri" che però necessitano "di ulteriori approfondimenti perché i numeri fanno emergere una fenomenologia che non è in aumento rispetto al 2019, scegliendo di non considerare gli anni 2020 e 2021 influenzati dal fattore Covid e quindi non facilmente leggibili", ha infine sottolineato.

