Wärtsilä Italia: nuovo a.d., all'insegna del dialogo

TRIESTE, 04 OTT - Il Gruppo tecnologico Wärtsilä ha nominato un nuovo Amministratore Delegato di Wärtsilä Italia. Si tratta di Michele Cafagna che prende il posto di Andrea Bochicchio. Una sostituzione che viene intesa, secondo quanto si apprende, come un gesto di apertura visto che Cafagna avrebbe l'intenzione, e il mandato di dialogare con tutti. La carica è effettiva da subito. Il Gruppo ha spiegato che questa "intende rafforzare il leadership team italiano per compiere il prossimo passo verso il futuro". Cafagna è in Wärtsilä da oltre 20 anni, con crescenti responsabilità; manterrà la carica Vice President of Continuous Improvement.

