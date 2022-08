Wartsila: Cgil, attesa per conferma attracco nave domani

TRIESTE, 31 AGO - "Stiamo attendendo conferme da parte dell'Autorità Portuale e delle istituzioni predisposte rispetto all'arrivo della nave Uhl Fusion nel Porto di Trieste". Lo scrive in una nota la Cgil Trieste riferendosi al possibile attracco della Uhl Fusion, la nave che per conto della Daewoo dovrà trasportare 12 motori della casa in Corea del Sud. La Cgil Trieste ritiene intanto "pertinente l'iniziativa della CISL rispetto al presidio", ma attende "l'incontro previsto domani delle confederazioni e delle categorie, per mettere in campo tutte le iniziative necessarie al blocco del trasporto dei motori". Il sindacato considera comunque "decisivo" il fatto che "oltre allo sciopero dei lavoratori portuali" sia in atto "anche lo sciopero dei metalmeccanici". L'obiettivo, in vista del tavolo del 7 settembre al MISE, è "dare una risposta chiara rispetto alla situazione del comparto industriale della città e soprattutto ai 1000 lavoratori a rischio tra dipendenti e indotto", conclude la nota.

