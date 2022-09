Wartsila: nave coreana tornata in Porto a Trieste

TRIESTE, 27 SET - Sono cominciate le fasi preparatorie per caricare sulla nave Uhl Fusion i 12 motori costruiti nell'impianto di San Dorligo (Trieste) della Wartsila e destinati alla Daewoo. Oggi, dopo aver fatto dietrofront in Adriatico, la nave intorno alle 13 è entrata nel Porto di Trieste dove ha trovato ormeggio nel Canale navigabile. I lavoratori attraverso le segreterie territoriali di Fim Fiom e Uilm hanno chiesto di evitare ogni forzatura. Le operazioni e i contatti sono condotti, comunque in uno stretto riserbo. Daewoo, dal canto suo, avrebbe già espresso solidarietà ai lavoratori, in una lettera. La Uhl Fusion giunge in Porto dopo la revoca dello sciopero dei lavoratori dello scalo, avvenuta soltanto all'indomani della decisione del Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste di annullare la procedura di licenziamento di 451 dipendenti, occupati nel reparto produttivo della Wartsila. A questo punto, occorrerà capire quando la multinazionale finlandese presenterà la nuova procedura di licenziamento, alla luce però di un più impegnativo iter dopo l'approvazione della nuova e più stringente normativa sulla delocalizzazione di imprese in Italia. Secondo indiscrezioni, contatti sarebbero in corso tra le parti, a livello nazionale.

