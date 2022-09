Wartsila: nave non attracca, continua braccio di ferro

TRIESTE, 01 SET - Non ha attraccato stamani la Uhl Fusion, la nave da sabato in rada nel golfo di Trieste, che deve caricare i 12 motori prodotti alla Wartsila da consegnare alla Daewoo in Corea del Sud. Dunque, non si è tenuto nemmeno il presidio da parte dei lavoratori dello stabilimento Wartsila di Bagnoli, che era già stato organizzato in previsione. Dopo che si era diffusa la voce di un suo arrivo in banchina, ieri, poi successivamente era circolata insistentemente la voce che la Uhl Fusion sarebbe rimasta in rada. Ieri dalla nave era partita una richiesta di ormeggio nel canale navigabile, definita come sosta tecnica, che era stata autorizzata, ma poi si è deciso di fare diversamente. I lavoratori della Wartsila avevano, appunto, già organizzato un presidio sul canale navigabile.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA