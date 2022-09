Wartsila: Patuanelli, sfila chi bloccò antidelocalizzazione

UDINE, 03 SET - "Non mi piacciono le passerelle elettorali. Oggi alcuni politici andranno a Trieste alla manifestazione degli operai Wartsila. Ricordiamo però che contro le norme anti delocalizzazione si sono schierati in questi mesi Giorgetti e la Presidenza del Consiglio, bloccando la riforma portata avanti dal MoVimento 5 Stelle". Lo ha detto oggi a Udine soffermandosi sulla crisi della Wartsila Stefano Patuanelli, ministro uscente alle Politiche agricole alimentari e forestali, candidato al plurinominale del Senato del M5S, a margine della presentazione dei candidati pentastellati in Fvg per le elezioni politiche. "Alla riforma avevamo lavorato con il sottosegretario Alessandra Todde e lo stesso Ministro Orlando dunque prima di dire che le colpe sono da ricercare chissà dove, occorre dire la verità agli operai. L'agenda Draghi era anche questo", ha concluso Patuanelli.

