Wartsila: Uhl Fusion chiede di potere operare autonomamente

TRIESTE, 28 AGO - La nave Uhl Fusion, giunta a Trieste ieri sera dove si trova in rada, e che deve caricare 12 motori prodotti alla Wartsila e destinati alla Daewoo in Corea del Sud, chiederà all'Autorità portuale di operare in autoproduzione. Una procedura che, in caso di autorizzazione, comporta l'impiego dell' equipaggio per effettuare le manovre sulla nave per stivare il carico. Eventualità che in parte scongiurerebbe la possibilità che lo sciopero dei dipendenti portuali che svolgono attività connessa alla Wartsila rallenti le operazioni. Lo riporta il Tg Rai Fvg. I sindacati, infatti, hanno proclamato uno sciopero a oltranza a partire da ieri mattina per rallentare o impedire il trasferimento dei motori a bordo della UHL Fusion con l'astensione dal lavoro degli addetti a spostamento, imbarco e rizzaggio. Il Tg Rai Fvg parla anche di una richiesta già presentata all'Autorità portuale di operare su una banchina diversa da quella solitamente utilizzata da Wartsila, sul canale navigabile, più vicina per 10 dei 12 motori. I tecnici del Porto dovranno valutare se la banchina sia adatta per questa finalità. E mentre i lavoratori della multinazionale finlandese invocano la partecipazione della città alla contestazione, un'altra testimonianza si manifesta, è quella della Triestina Calcio che ha chiesto di procrastinare la partita d'esordio in serie C contro il Pordenone dal pomeriggio alla sera del 3 Settembre prossimo per evitare la concomitanza con la manifestazione dei lavoratori.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA