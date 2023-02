Weekend di Carnevale con il sole e con temperature sopra la media

Sarà un weekend, quello che si è aperto oggi, bollente per il periodo, con temperature fino a 10 gradi oltre la media, soprattutto in montagna, in particolare sulle Alpi occidentali. Qui splenderà il sole con lo zero termico altissimo fino a 3500 metri, come se fossimo a luglio. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, «i ghiacciai potrebbero già iniziare a soffrire in questi giorni con 4 mesi di anticipo. Le temperature saranno miti anche in pianura, ma meno bollenti rispetto alle montagne: troveremo valori di 5-6 gradi superiori al clima di febbraio in Pianura Padana dove sembra di essere in Primavera». Il sole non sarà presente ovunque: ritroveremo nubi a tratti compatte dalla Liguria alla Toscana, lungo le coste tirreniche fino alla Campania e nubi basse in Val Padana.

Sopra le nubi basse splenderà il sole, e porterà il caldo 'bollente per il periodò sulle nostre montagne. «I cambiamenti climatici - nota Gussoni - sono sempre più evidenti e la neve tende a fondere anticipatamente intorno ai 2000 metri. Con la presenza dell’Anticiclone di Carnevale poi dobbiamo purtroppo confermare le 4 esse: stabilità, sole, siccità e smog». In Pianura Padana le polveri sottili hanno superato i 100 µg/metro cubo (il limite è di 50 µg/metro cubo). La siccità, poi, continua inesorabile con il livello del Po che scende e i grandi laghi del Nord che mostrano isole e penisole prima sotto il livello dell’acqua.

Nel dettaglio: Sabato 18. Al nord: nuvoloso e nebbioso, pioviggine intermittente. Al centro: molte nubi in Toscana, sole altrove. Al sud: sole prevalente salvo nubi in Campania. Domenica 19. Al nord: nuvoloso. Al centro: pioviggine in Toscana. Al sud: nuvoloso in Campania. Lunedì 20. Al nord: bel tempo salvo nubi in Romagna e sulle Alpi di confine. Al centro: nuvolosità sparsa sulle regioni adriatiche, soleggiato altrove. Al sud: soleggiato salvo nubi tra basso Adriatico e regioni ioniche. Tendenza. Anticiclone di Carnevale fino a mercoledì. Probabile temporaneo aumento dell’instabilità da giovedì 23 febbraio.



