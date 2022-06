Willy Gnonto nel Varesotto per la prima prova di maturità

BUSTO ARSIZIO, 22 GIU - Sorridente e pronto a sostenere la prima prova scritta per la maturità, Willy Gnonto, diciottenne attaccante della Nazionale italiana di calcio, é arrivato questa mattina a Busto Arsizio (Varese), per affrontare il test di italiano al liceo scientifico sportivo 'Marco Pantani'. È la stessa scuola in cui, nel 2018, sostennero l'esame di maturità altri due atleti, il nuotatore Nicolò Martinenghi, campione del mondo a Budapest nei 100 rana, e Matteo Gabbia, difensore del Milan tricolore.

