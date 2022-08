Yacht su scogli Porto Cervo, la vittima non è morta d'infarto

L'imprenditore anglo tedesco Dean Kronsbein è morto a causa di una grave lesione spinale e un forte trauma toracico come conseguenza di un violento impatto a terra, e non d'infarto come accertato in un primo momento. È questo l'esito dell'autopsia - anticipato dai quotidiani sardi e confermato all'ANSA dai legali dei due comandanti indagati - eseguita sul corpo della vittima dell'incidente nautico in Costa Smeralda, dal medico legale incarico dalla Procura di Tempio Pausania, Matteo Nioi, che si è conclusa nella tarda sera di ieri.

