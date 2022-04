Yara, Venezia archivia indagine sul Dna

MILANO, 12 APR - Nei procedimenti giudiziari successivi al caso dell'omicidio di Yara Gambirasio "non è emersa alcuna prova di un piano orchestrato allo scopo di depistare eventuali nuove indagini difensive, lasciando intenzionalmente deperire il Dna di Ignoto 1". Per questo motivo la Procura della Repubblica di Venezia ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto dal procuratore aggiunto Adelchi D'Ippolito in seguito alla denuncia presentata da Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio. Lo riporta oggi l'edizione Bergamasca del Corriere. "Indagati per frode in processo e depistaggio sono finiti il presidente della Prima sezione penale del Tribunale di Bergamo, Giovanni Petillo, e la funzionaria responsabile dell'Ufficio corpi di reato, Laura Epis - riporta il quotidiano - . E ora è lo stesso D'Ippolito a chiedere di archiviare le accuse, perché né le verifiche né i testimoni hanno fatto emergere la prova che, da parte degli indagati, ci sia mai stata la volontà di distruggere o danneggiare quei 54 campioni di Dna estratti dagli slip e dai leggings di Yara, e che hanno costituito la prova-principe. Gli avvocati possono opporsi: deciderà il giudice. Intanto, sull'esame e sulla verifica della conservazione dei reperti chiesti dalla difesa, la Cassazione ha rimandato ancora una volta la questione a Bergamo" .

