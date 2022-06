Zaia, dove centrodestra va diviso è giustamente punito

VENEZIA, 13 GIU - "I numeri ci dicono già che dove il centrodestra corre unito si portano a casa i Comuni. Dove invece ci si presenta separati (peggio ancora la separazione è anticipata da dibattiti spesso poco comprensibili ai cittadini) gli elettori giustamente puniscono il centrodestra". Così il governatore Luca Zaia, sentito dall'ANSA, commenta i primi responsi per il centrodestra alle comunali. "La visibilità politica dei dati - aggiunge Zaia - va a chi rotture non ne crea. Dobbiamo essere uniti e inclusivi, visto che la visione deve essere certamente di una coalizione di centrodestra, però altrettanto rispettosa di tutte quelle aree moderate che magari non si sentono rappresentate nel panorama politico italiano, ma possono trovare una casa comune".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA