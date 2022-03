Zelensky parla al Parlamento italiano: «Vi abbiamo aiutato durante la pandemia, ora servono altre sanzioni»

L’aula della Camera del Parlamento italiano è stata quasi "sold out" per ascoltare il presidente ucraino Zelensky. Sono rimasti vuoti solo alcuni scranni in alto, anche per via dei deputati che avevano dichiarato la loro assenza. Sono invece rimaste vuote le tribune, aperte per consentire la seduta comune del Parlamento. E anche l'aula della Camera ha accolto con una standing ovation l’avvio del collegamento con il presidente ucraino Zelensky, così come era già accaduto in occasione di altri video collegamenti con i Parlamenti di altri Paesi.

«Una settimana fa ho parlato ad un incontro a Firenze, ho chiesto a tutti gli italiani di portare il numero 79, che era il numero di bambini uccisi, ora sono ora 117, a causa del procrastinarsi della guerra. Con la pressione russa ci sono migliaia di feriti, centinaia di migliaia di vite distrutte, di case abbandonate, i morti nelle fosse comuni e nei parchi», ha detto il presidente ucraino.

«Dopo tutta la tragedia vissuta, ora Kiev ha bisogno di vivere nella pace, una pace continua, eterna, come deve averla Roma e qualunque città del nostro mondo. Ma a Kiev ogni giorno si sentono le sirene e cadono le bombe e i missili». «Gli ucraini sono stati vicini a voi

durante la pandemia, noi abbiamo inviato medici e gli italiani ci hanno aiutati durante l’alluvione. Noi apprezziamo moltissimo, ma l’invasione dura da 27 giorni, quasi un mese: abbiamo bisogno di altre sanzioni, altre pressioni».

