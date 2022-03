Zingaretti, Regione Lazio spegne riscaldamenti due ore al giorno

ROMA, 11 MAR - La Regione Lazio, spengerà il riscaldamento nelle sue sedi per due ore al giorno per il risparmio energetico. "Noi in queste ore viviamo una imprevedibile tragedia umana, per l'invasione di Putin dell'Ucraina e gli effetti sulle persone sono già entrate nelle case con il caro energia. Noi abbiamo preso la decisione di abbassare il riscaldamento di un grado e di spegnerlo in tutte le sedi regionali per due ore al giorno. Questo per dare una mano non solo simbolicamente", ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti a margine di una conferenza stampa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA