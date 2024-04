Nico Acampora (PizzAut), solo 1,7% degli autistici lavora

agenzia

'Le aziende preferiscono pagare le multe che assumerli'

MILANO, 03 APR – “In Italia sono 600mila le persone autistiche ma solo l’1,7% é inserito nel mondo del lavoro. Una vergogna italica perchè le aziende italiane sarebbero obbligate, da una legge, ad assumere queste persone ma preferiscono pagare la multa piuttosto che inserire un disabile che rompe le scatole”. Lo ha sottolineato Nico Acampora, fondatore di PizzAut il ristorante gestito da ragazzi autistici, in occasione della presentazione del fumetto ‘Essere Bea’ realizzato da una ragazza che lavora da lui, assunta da Coop Lombardia. A scuola non va meglio, secondo Acampora che ha parlato di questi dati nella giornata internazionale dedicata alla consapevolezza sull’autismo. “L’80% degli insegnanti di sostegno non sa nulla di autismo. I ragazzi possono fare delle cose straordinarie ma non è possibile avere la diagnosi a 2 anni e una presa in carico a 6 anni – ha proseguito -, si tratta di quattro anni in cui i genitori soffrono perché il servizio sanitario nazionale dorme”. “Non bisogna fare le cose per le persone autistiche ma con le persone autistiche – ha concluso -. I ragazzi di PizzAut questi gestiscono due ristoranti dove ogni giorno vanno 500 persone”. Nell’autismo “partire da una diagnosi precoce é fondamentale – ha osservato Erica Salomone, Dipartimento di Psicologia, Università Bicocca di Milano -. I dati più recenti dell’istituto superiore di sanità parlano di un caso ogni 77 di autismo tra i 7 e i 9 anni, significa che si tratta di un disturbo complesso che emerge solitamente nei primi mesi e anni di vita, ma non è raro, é una condizione molto comune”. “Sappiamo che una diagnosi precoce e affidabile attorno ai due anni é possibile farla e anche prima – ha concluso -, perché in età pre scolare ci sono elementi chiari per impostare dei piani supporto che siano personalizzati. Infatti le persone autistiche non sono tutte uguali, come le altre”.

