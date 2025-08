‘Niente cani sul mio taxi’, autista rischia un mese sospensione

agenzia

Presidente Consorzio, le offriamo ritorno gratuito in stazione

PESCARA, 05 AGO – Rischia la sospensione della licenza fino ad un mese il tassista che, a Pescara, si è rifiutato di far salire il cane guida di una coppia composta da una non vedente e da un ipovedente. A disporre la sanzione sarà la commissione Taxi del Comune, che dovrà riunirsi nelle prossime settimane. A dirlo è il presidente del Cotape – il consorzio dei taxi di Pescara – e responsabile regionale del sindacato Uri, Antonio Abbagnale, che stamani ha incontrato la coppia per scusarsi, insieme ai sindaci di Pescara e Montesilvano. Abbagnale si è messo a disposizione per garantire una corsa gratuita ai due, quando, sabato, dall’hotel di Montesilvano in cui alloggiano, dovranno tornare alla stazione di Pescara. “Ci andrò io personalmente”, afferma Abbagnale. “Ci atterremo alle decisioni della commissione del Comune – dice il presidente Cotape – in un caso analogo avvenuto a Milano c’è stata la sospensione della licenza per 30 giorni. Il tassista aveva l’obbligo di far salire il cane guida, perché si trattava di due persone invalide. Su queste cose non transigo. Siamo estremamente attenti a queste tematiche. Così si fa fare brutta figura all’intera categoria, quando, invece, noi siamo estremamente sensibili”.

