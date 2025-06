Niente gita per guasto bus, a disabile ci pensa soccorso alpino

agenzia

L'iniziativa ha coinvolto allievi di una scuola media cuneese

CUNEO, 05 GIU – A causa di un imprevisto di natura tecnica, era stata esclusa dalla gita di classe pianificata dalla sua scuola. La ragazza, un’alunna disabile della media Palatucci, nella frazione cuneese di San Rocco Castagnaretta, ha potuto ora vivere un’esperienza unica insieme ai suoi compagni, grazie a un’iniziativa del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Un mese fa, il guasto alla pedana di carico del pullman aveva impedito il trasporto della sua speciale sedia a rotelle. Dopo vari tentativi di risolvere il problema, la famiglia della studentessa aveva chiesto di non rinunciare alla gita e di far proseguire la classe senza di lei. Questa volta, la ragazza e gli altri allievi della Palatucci, insieme agli insegnanti, hanno raggiunto con i mezzi del Cnsas la centrale Enel di Entracque (Cuneo). Qui sono stati accolti dai volontari del soccorso alpino e dai guardiaparco dell’ente di gestione delle Alpi Marittime, che li hanno guidati in una passeggiata lungo la strada che porta al monte Ray. L’esperienza si è arricchita di contenuti pratici, quando gli studenti hanno partecipato a simulazioni di soccorso organizzate dai sanitari del Cnsas. Il momento più emozionante per tutti è stato l’incontro con Oliver, un labrador delle unità cinofile da ricerca, che ha intrattenuto i ragazzi con simulazioni di ricerca di persone disperse.

