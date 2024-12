Niente prove concorsuali per chi le ha saltate per colpa del covid

scuola

La sentenza del Tar del Lazio che ha respinto un ricorso collettivo proposto da alcuni candidati per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado

Legittimamente il Ministero dell’Istruzione non ha riprogrammato le prove concorsuali del 2022 per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, per coloro che all’epoca sono stati impossibilitati a presentarsi e partecipare in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena per il Covid-19.

Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso collettivo proposto da alcuni candidati alla procedura in questione; chiedevano anche l’accertamento del loro diritto ad essere ammessi allo svolgimento di prove suppletive da calendarizzare.