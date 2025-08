Niente regali di nozze, ma televisori per l’Hospice

agenzia

Il gesto di due neosposi forlivesi

Valentina e Alan, freschi sposi forlivesi hanno donato ieri 8 TV Color all’Hospice di Dovadola, che saranno utilizzati nelle varie camere della struttura, che fa parte della Rete Cure Palliative dell’Ausl Romagna. In occasione del loro matrimonio i giovani hanno richiesto ad amici e parenti un regalo speciale: al posto della classica lista di nozze, contribuire a sostenere le Cure Palliative del territorio. Per primi hanno dato l’esempio, destinando la quota prevista per le bomboniere all’acquisto dei televisori. “L’idea di questa donazione, resa possibile tramite l’Associazione Amici dell’Hospice – racconta Valentina – nasce per ricordare mio padre che lo scorso anno è stato ricoverato all’Hospice di Forlimpopoli, a seguito di una patologia oncologica. Abbiamo scoperto che in Hospice c’è tanta vita e umanità, un luogo dove si rispetta la dignità delle persone anche se fiaccate dalla malattia. Per quelle tre settimane medici, infermieri e Oss sono stati la nostra seconda famiglia accogliente e discreta. La donazione è un piccolo gesto per restituire l’affetto che ci è stato donato e per trasformare un momento di gioia in un’occasione di condivisione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA