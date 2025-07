No a concerti abusivi e rave, a Milano aumentano i controlli

agenzia

Riunione del comitato per l'ordine con il sindaco Giuseppe Sala

MILANO, 23 LUG – A Milano più controlli mirati nelle zone della movida e dove si concentrano i turisti sono stati decisi oggi durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia e a cui ha partecipato anche in sindaco di Milano Giuseppe Sala insieme ai vertici delle forze di polizia. Una attenzione particolare sarà dedicata agli spettacoli dal vivo e alle attività di intrattenimento, contro l’abusivismo ovvero l’organizzazione di eventi senza i requisiti di legge, che da un lato fanno concorrenza sleale agli esercenti regolari e dall’altra possono creare rischi all’incolumità degli spettatori. Per questo è stata decisa una azione mirata contro i rave party. Nella riunione sono state anche messe a punto le misure da adottare in vista dell’esodo estivo per garantire sicurezza e circolazione regolare nelle autostrade e nelle strade principali, con attività nelle aree di servizio contro furti e rapine e controlli contro l’abuso di alcol e droga. Inoltre il prefetto e il sindaco del Comune di San Colombano al Lambro, Alessandro Granata, hanno rinnovato il Protocollo d’intesa per il Progetto “Controllo di Vicinato” a cui aderiscono oltre 70 comuni.

