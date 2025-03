‘No al riarmo Ue’, contro manifestazione a Roma il 15 marzo

agenzia

Mobilitazione per opporsi a manifestazione chiamata da Serra

ROMA, 10 MAR – “No all’Unione Europea che si riarma, no alla difesa comune, la sicurezza è nel ripudio della guerra. L’effetto ‘Serra’ nuoce alla pace”. Con queste parole d’ordine Potere al Popolo, assieme ad alcuni movimenti studenteschi, ha organizzato la contro-piazza per opporsi alla manifestazione per l’Europa prevista sabato 15 marzo nella Capitale. I movimenti chiamano così a raccolta i militanti dando appuntamento sempre per il 15 marzo a Roma, a piazza Barberini. La mobilitazione è appunto in opposizione a quella lanciata da Michele Serra, a cui hanno aderito diverse realtà, tra associazioni e partiti. “Gli eventi delle ultime settimane segnano un cambio epocale che scuote le coscienze di tutte e tutti. Di fronte agli stravolgimenti negli equilibri tra le due sponde dell’Atlantico, la classe dirigente europea sceglie di indossare l’elmetto: gettando nuova benzina sul conflitto in Ucraina, sulla pelle delle popolazioni locali. Von Der Leyen, i governi nazionali e (quasi) tutti i leader dei principali partiti colgono l’occasione per accelerare la conversione bellica dell’economia, il dirottamento delle risorse destinate alla spesa sociale in favore della spesa militare, la militarizzazione della società. Un inasprimento delle condizioni di vita dei popoli di tutto il continente, in continuità con le politiche antipopolari portate avanti da decenni attraverso i trattati UE e con la vocazione bellicista dimostrata con l’invio di armi sui fronti di guerra. Il costo dell’economia di guerra sarà pagato dai popoli e in particolare dal nostro Sud”, ha scritto sui social Potere al Popolo, spiegando le motivazioni del presidio di sabato.

