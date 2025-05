No mafie, Prefettura Trieste organizza incontro e spettacolo

agenzia

Aperti ai cittadini. Con capo Dia e don Ciotti, sabato e lunedì

TRIESTE, 08 MAG – “Le mafie non hanno forme di radicamento territoriale in Friuli Venezia Giulia, dunque non sono socialmente avvertibili, ma hanno interessi di transito. Con, per esempio, attività di riciclaggio, traffici vari ma non un vero radicamento”. Però, “non esistono territori immuni: l’immunità la fa preventivamente la capacità di svolgere azioni di contrasto e prevenzione e azioni culturali preventivamente”. A dirlo è il prefetto di Trieste Pietro Signoriello, che, proprio per tutelare questo stato, ha organizzato, insieme con Regione Fvg, Comune di Trieste, scuole, forze dell’ordine e Dia, due eventi – “Mafia: il mondo parallelo” per sensibilizzare alla cultura della legalità gli studenti prima di tutti e la cittadinanza in genere. Il primo evento è un incontro pubblico sabato in piazza Unità cui parteciperanno il generale Michele Carbone, direttore generale della Dia, il nuovo procuratore capo di Trieste, Patrizia Castaldini che è anche capo della Direzione distrettuale antimafia, e il presidente della Icop, Vittorio Petrucco, che ha avuto il coraggio di denunciare alcuni mafiosi. L’auspicio degli organizzatori è che la cittadinanza segua l’incontro visto che l’iniziativa è rivolta a tutti. Il secondo è invece uno spettacolo di teatro-danza che andrà in scena lunedì mattina davanti a 2.300 studenti, ideato da Valeria Vallone, che sarà introdotto da un intervento del presidente di Libera, don Luigi Ciotti. I ragazzi nell’ arco di un anno hanno seguito alcune lezioni e letto testi sul fenomeno, per cui seguiranno lo spettacolo già preparati.

