NO ovovia, ‘al momento opera sarebbe senza copertura’

Non si esclude l'attivazione di una Class action

TRIESTE, 24 LUG – “L’opera in questione non ha più copertura finanziaria, in quanto sono venute meno le risorse assegnate con il PNRR, e dunque permane l’incertezza di poter utilizzare il fondo integrativo da 14 milioni dedicato al Piano. Ne consegue che tutto quanto fino ad oggi è stato impegnato e speso a supporto della progettazione, anticipando e attingendo a risorse finanziarie comunali, si configura come un debito fuori bilancio: le risorse impegnate dal Decreto di giugno 25 non possono essere utilizzate prima del 2027”. Lo scrive in una nota Il Comitato NoOvovia a firma di William Starc, dopo la notizia che il ministero dei Trasporti finanzierebbe la cabinovia a partire dal 2027 e in varie rate. Per il Comitato l’opera “è già stata assegnata ed è stato siglato il contratto con l’Associazione temporanea di imprese, vincitrici dell’appalto” ma tutto ciò è “superato dagli eventi che si sono succeduti”, dunque l’appalto potrebbe “ritenersi non più valido”. Inoltre, i tempi di realizzazione dell’opera “non si conciliano con quelli previsti dal Ministero per l’erogazione dei finanziamenti messi a disposizione”. Stark invita a “sentire cosa pensa la capofila LEITNER che in questi quasi 3 anni passati dall’aggiudicazione ha invece voluto sponsorizzare l’opera con articoli e con la partecipazione a particolari eventi” e non esclude di “attivare una Class Action nei confronti di coloro che portano la responsabilità nella gestione di questo procedimento”.

