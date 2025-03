No Tribunale a Martina su dipendenza da trattamenti vitali

agenzia

'Non dipende da trattamenti di sostegno vitale'

TRIESTE, 28 MAR – Il Tribunale di Trieste ha rigettato ieri la richiesta di Martina Oppelli, triestina malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, di ordinare all’azienda sanitaria Asugi di applicare una sentenza costituzionale, riconoscendo il suo diritto di accedere alla morte assistita. Lo rende noto l’Associazione Luca Coscioni che segue il caso, precisando che la decisione del Tribunale è stata presa sulla scorta di una valutazione effettuata da medici specializzati. Dunque, “secondo i medici e il Tribunale, Martina non dipende da trattamenti di sostegno vitale quindi non ha diritto ad accedere al ‘suicidio assistito’ in Italia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA