No vax imbrattano vetrine di una sede della Cisl a Verona

agenzia

Scritte contro il sindacato e il Wef

VERONA, 16 DIC – Vandali no vax in azione questa notte contro la sede del Caf Cisl nel quartiere di Borgo Roma, a Verona. Sono state imbrattate le vetrine degli uffici con scritte offensive: “Cisl nazisti” e “Servi del Wef”, in riferimento al World Economic Forum. Il gesto vandalico è stato accompagnato dal consueto simbolo della galassia no vax con cui vengono “firmati” i messaggi di protesta e gli insulti a sindacati, partiti, mondo della sanità. Quest’anno anche l’ospedale “Mater Salutis” di Legnago (Verona) era stato preso di mira dagli attivisti no vax con vernice rossa e offese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA