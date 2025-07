Nobile-Lacerenza vogliono patteggiare,’risarciamo con champagne’

agenzia

'Fino a 4 anni e 8 mesi e alcol per centinaia migliaia di euro'

MILANO, 15 LUG – Hanno chiesto di patteggiare, con il via libera della Procura di Milano, mettendo anche a disposizione come risarcimenti decine di bottiglie di alcolici pregiati del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e l’ex compagno Davide Lacerenza, arrestati il 4 marzo nell’inchiesta milanese, coordinata dalla pm Francesca Crupi e dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison su un presunto giro di prostituzione e droga. Da quanto si è saputo, l’accordo di patteggiamento tra gli inquirenti milanesi e il legale dei due indagati, l’avvocato Liborio Cataliotti, prevede l’applicazione di una pena di 4 anni e 8 mesi per Lacerenza e di 3 anni per Nobile, oltre, appunto, al risarcimento da centinaia di migliaia di euro, ossia il valore di bottiglie di champagne e altri alcolici sequestrati nell’indagine. La pena per Nobile (ora ha l’obbligo di dimora) è più bassa, perché non risponde per fatti di droga a differenza di Lacerenza, che è ancora ai domiciliari. Sulle istanze di patteggiamento dovrà decidere la gip Marta Pollicino nell’udienza fissata per il 10 settembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA