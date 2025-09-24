Non dichiara 13 milioni di ricavi, sequestro a imprenditore

agenzia

Indagine della Guardia di Finanza di Trieste

TRIESTE, 24 SET – Non ha dichiarato al fisco 13 milioni di euro di ricavi. Per questa ragione i militari della Guardia di Finanza di Trieste hanno sequestrato a un noto imprenditore triestino oltre un milione e mezzo di euro. L’uomo è indagato per i reati di omessa dichiarazione ed auto-riciclaggio. Il provvedimento, emesso dal Gip di Trieste su richiesta della Procura, trae origine nella scoperta di una rilevante evasione fiscale posta in essere dall’amministratore di due aziende attive in città, in vari punti vendita, nel commercio di prodotti e accessori per l’ottica. Le stesse, pur avendo formalmente predisposto e aggiornato l’impianto contabile, avevano sistematicamente omesso di presentare le dichiarazioni fiscali dal 2020 al 2023, non dichiarando ricavi per 13 milioni di euro con conseguente evasione di Irpef e Ires. I riscontri investigativi hanno accertato che, oltre ad avere scientemente omesso la presentazione delle dichiarazioni, l’imprenditore indagato utilizzasse le somme di denaro provento dell’evasione fiscale per acquisti e investimenti di uso personale tra cui una abitazione residenziale in una nota area turistica triestina, una collezione di 14 orologi “Rolex” e 2 auto di grossa cilindrata. Nel corso delle operazioni di perquisizione, sono stati inoltre rinvenuti 27 mila euro (in banconote da 100 e 200 euro) che sono stati anch’essi sottoposti a vincolo cautelare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA