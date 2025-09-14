Non ha soldi per volo in Nigeria, si fa arrestare e rimpatriare

agenzia

E' accaduto a Varese. Espulso dal giudice, 'ci sono riuscito'

MILANO, 14 SET – Non potendo sostenere la spesa di un biglietto aereo, un cittadino nigeriano si è fatto arrestare per ottenere l’espulsione e tornare a casa per riabbracciare la famiglia. La vicenda , riportata oggi da La Prealpina, riguarda un immigrato di 36 anni, con un permesso di soggiorno temporaneo e residente nel Varesotto. L’uomo invia a casa, in Africa, gran parte dei soldi che gli entrano mensilmente grazie alla Naspi che percepisce dopo aver lavorato a lungo come operaio in una fabbrica di Varese, e il suo grande desiderio è ritornare nel suo paese. Non potendo permettersi di pagare il volo di rientro, ha studiato una soluzione alternativa: venerdì, alla stazione ferroviaria di Varese, si è acceso uno spinello davanti agli agenti della Polfer in modo da attirare la loro attenzione. Quando poi è stato perquisito, gli hanno trovato un etto e mezzo di hashish. E’ così stato arrestato e quando ieri è finito davanti al giudice per la convalida si è sentito dire che la pena sarebbe stata convertita in espulsione. “Benissimo – avrebbe detto – ci sono riuscito!”. Lo scorso marzo aveva già tentato di farsi rimpatriare fingendo di dare in escandescenza su un treno e facendosi arrestare.

