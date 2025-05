Non paga mantenimento figli, multa di 100 euro in più’ al giorno

agenzia

Applicata dal Tribunale di Verona norma della legge Cartabia

VERONA, 06 MAG – Un padre che non pagava l’assegno di mantenimento dei figli alla moglie da cui è separato è stato ‘condannato’ dal Tribunale civile di Verona a versare 100 euro in più per ogni giorno di mancato versamento. Una decisione che per la prima volta applica una norma della riforma Cartabia del 2022, la quale prevede questa leva economica nei casi di genitori inadempienti all’ordinanza di pagamento. L’uomo non stava versando infatti alla moglie i 300 euro mensili pattuiti per i figli. La coercizione pare aver funzionato: dopo 5 giorni di multe il genitore si è messo in regola con i pagamenti. Da parte sua, il padre sosteneva di non aver versato il mantenimento perchè già in credito nei confronti della moglie, per alcune spese sostenute per i figli. Sempre il Tribunale civile di Verona, sezione famiglia, è intervenuto su un altro caso addebitando 200 euro ad una donna che non sta rispettando l’ordine del giudice di far vedere al marito il figlio, che continua a vivere con lei all’estero.

