Non si fermano proteste per Gaza, manifestazione a Milano

agenzia

Prima boicottaggio Mc Donald's, poi corteo da piazzale Loreto

MILANO, 19 LUG – Non si fermano le proteste contro Israele e i bombardamenti nella Striscia di Gaza e per chiedere la pace: anche questo sabato un corteo si sta svolgendo a Milano con una manifestazione partita da piazzale Loreto per andare in viale Padova e poi raggiungere il Parco Trotter. L’iniziativa, alla quale prendono parte oltre 500 persone (dati degli organizzatori) è attuata da varie associazioni palestinesi e vi partecipano militanti dei centri sociali, in particolare il Vittoria, studenti e simpatizzanti. Al momento tutto si sta svolgendo senza problemi di ordine pubblico. Ci sono disagi per il traffico attenuati però dal periodo di vacanze. Come di consueto la manifestazione è stata preceduta da un presidio-boicottaggio, verso le 17.15, davanti al vicino fast-food Mc Donald’s accusato di fornire prodotti gratuitamente all’esercito israeliano. “L’imperialismo ha gettato definitivamente la maschera – hanno affermato alcuni partecipanti -. Con l’avanzare della crisi è globalmente emerso il vero volto violento di un sistema fondato sulla predominanza della forza economica e militare. Basato sulla legge del più forte che ha fatto piazza pulita di ogni forma di controllo ‘democratico’”. “La tendenza alla guerra e al riarmo, il genocidio del popolo palestinese e la repressione del conflitto sociale – è stato detto -, sono parte di un’unica visione del futuro della società e del pianeta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA