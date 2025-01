Non spiarono carriera universitaria di Solinas, tutti assolti

agenzia

Sassari, 7 dipendenti Università e i dati ex governatore sardo

SASSARI, 30 GEN – Sono stati tutti assolti i sette dipendenti dell’Università di Sassari accusati di accesso abusivo a sistema informatico per avere consultato, nel 2019, la scheda sulla carriera di studi dell’ex governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas. Il giudice del Tribunale di Sassari, Antonello Spanu, ha emesso la sentenza nel primo pomeriggio di oggi assolvendo Luigi Antonio Catogno, Paolo Deledda, Franca Carmela Sanna, Barbara Pes, Laura Mureddu e Liana Carboni “perché il fatto non sussiste”. Il settimo imputato, Michele Meloni, è stato assolto “perché il fatto non costituisce reato”. Gli imputati erano stati rinviati a giudizio nel giugno del 2022 dalla gup del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, che aveva proceduto nonostante la richiesta di proscioglimento avanzata nel corso dell’udienza preliminare dal pm. I fatti contestati risalgono a quando Solinas era candidato alla presidenza della Regione e alcuni giornali e testate online avevano sollevato dubbi sulla sua carriera universitaria: dopo una laurea estera, il leader del Partito sardo d’azione aveva ottenuto anche quella in Giurisprudenza a Sassari. Secondo l’accusa, in quell’occasione gli imputati, sfruttando la loro posizione di dipendenti, avevano consultato i dati del sistema universitario. Nel procedimento Solinas si era costituito parte civile. Accuse inconsistenti secondo il Tribunale di Sassari che oggi ha assolto tutti i sette imputati.

