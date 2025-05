Nonna e nipote di 2 anni assalite da cani, bimba è grave

agenzia

La piccola morsa all'addome e agli arti inferiori

AGLIANA (PISTOIA), 30 MAG – E’ in condizioni molto gravi una bambina di 2 anni morsa all’addome e alle gambe da un cane a Agliana, in provincia di Pistoia. Ferita nello stesso assalto, ma in modo più leggero, anche la nonna che era con la piccola. La bambina è stata ricoverata all’ospedale Meyer. Sul posto polizia municipale e carabinieri. Secondo una ricostruzione è stato un cane pitbull ad assalire la bambina, mentre la nonna è rimasta ferita cercando di salvare la nipotina. E’ successo nel pomeriggio, all’ingresso dell’abitazione di via Panaro. Il cane apparterrebbe alla fidanzata dello zio della bambina. Risulta, dai primi accertamenti, che la compagna dello zio aveva tre cani con sé, ma che solo questo pitbull ha attaccato la bambina. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale, così come le cause dell’attacco. Sul posto il personale del 118 che ha fatto intervenire l’elisoccorso per un trasferimento urgente all’ospedale pediatrico Meyer. Le lesioni causate alla bambina dai morsi del pitbull sarebbero molto gravi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA