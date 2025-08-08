Nonna pusher 41enne arrestata dai carabinieri nel Napoletano

agenzia

Gestiva piazza di spaccio con inferriate e videosorveglianza

NAPOLI, 08 AGO – Hanno atteso che uno dei suoi figli tornasse a casa e poi, quando lei ha aperto l’uscio, i carabinieri l’hanno arrestata: aveva in casa 26 dosi di crack, 510 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino, la nonna-pusher di appena 41 anni arrestata dai militari a Giugliano in Campania. La porta della sua abitazione, in una palazzina recintata, è chiusa con inferriate saldate e tenuta sotto controllo dai sistemi di videosorveglianza. Una vera e propria piazza di spaccio, in sostanza, gestita dalla 41enne incensurata. In casa anche i suoi 4 figli che hanno rispettivamente 20, 16, 14 e 8 anni. C’è anche un bimbo di 2 anni e sua madre 19enne. Ci sono il figlio e la moglie del 20enne. Il marito della signora 41enne, invece, non c’è perché in carcere per 416 bis. I carabinieri dopo avere notato il via vai di clienti hanno dovuto attendere il momento propizio per entrare in azione: quando hanno visto il figlio 16enne della donna in sella a uno scooter tornare a casa con le brioche per la colazione, uno dei carabinieri si è spacciato per un consumatore: quando la nonna-pusher ha aperto la porta per far entrare il figlio è scattata l’irruzione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA