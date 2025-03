Nordio, il Csm non funziona come dovrebbe

agenzia

'Mai detto che la riforma influisce sull'efficienza'

ROMA, 18 MAR – “Non c’è nessun progetto sulla responsabilità civile dei magistrati. Ma il giudice inetto e che non si aggiorna va sanzionato nella carriera. Però mi chiedo: è possibile che il 99,99% dei giudizi dati dai magistrati su altri magistrati siano tutti eccellentissimi e poi si scopre invece altro? Il Csm non funziona come dovrebbe funzionare, altrimenti non avremmo queste discrasie. Perché sappiamo tutti che ci sono le correnti e ci sono stanze di compensazione per cui tutti si proteggono tra di loro”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nordio ha ribadito che “la riforma è intoccabile” sottolineando che “non influisce sull’efficienza della giustizia e nessuno lo ha mai detto”.

