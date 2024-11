Nordio, ‘le parole di Delmastro giustificate contro i mafiosi’

agenzia

Il ministro al question time: 'Sono un nemico mortale'

ROMA, 27 NOV – “Quando si parla di un nemico mortale come i mafiosi queste espressioni dure sono giustificate”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio rispondendo al question time della Camera, ad un’interrogazione sulle frasi del sottosegretario Andrea Delmastro sul “non lasciar respirare” i detenuti che si trovano sui mezzi della polizia penitenziaria. “E’ singolare – ha notato Nordio – che si debbano spiegare le motivazioni per cui lo Stato non lascia respiro alla criminalità organizzata anche dotando la polizia penitenziaria di mezzi efficienti. Quando si parla di un nemico mortale nelle democrazie più avanzate sono state sempre adottate formule estremamente crudeli”. Tra due giorni, ha ricordato, “commemoriamo la nascita di Winston Churchill, che disse ‘non daremo tregua ai nemici, toglieremo loro il fiato. Alcuni vanno curati ed altri uccisi’. Sono parole forti, ma vengono usate contro un nemico mortale. Anche un nostro straordinario presidente della Repubblica intimò ai nazifascisti di arrendersi o perire”.

