Nordio, ‘un magistrato in servizio si è permesso di censurarmi’

'Per il caso Almasri, potrebbe essere oggetto di valutazione'

ROMA, 18 LUG – “L’altro giorno un magistrato in servizio si è permesso di indicare su un giornale tutti gli errori fatti dal ministro nel caso Almasri. Che un magistrato si permetta di censurare su un giornale le cose che ho fatto, in qualsiasi paese al mondo avrebbero chiamato gli infermieri. Potrebbe essere oggetto di valutazione”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla IV edizione di “Parlate di Mafia”. “I magistrati – aggiunge – sono convinti di godere di una impunità tale da poter dire quello che vogliono. Questo rimane fino a che non faremo una riforma perché non c’è sanzione di fronte a esondazioni improprie”.

