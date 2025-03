Nordio,polemiche su separazione carriere ‘petulanti litanie’

agenzia

Videomessaggio a convegno Camere penali.'Stupidaggini colossali'

TRIESTE, 29 MAR – “Petulanti litanie”, come l’idea che “la separazione delle carriere vorrebbe portare alla fine il pubblico ministero sotto il controllo dell’esecutivo” oppure “stupidaggini colossali” di chi sostiene che la stessa riforma sia un favore “alle mafie e alla criminalità organizzata. Cose che non solo indignano ma fanno sorridere, non meriterebbero nemmeno di essere commentate”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un video messaggio inviato al Congresso regionale delle Camere penali del Fvg, e trasmesso in parte dalla Testata giornalistica Rai Fvgc, in corso a Palmanova (Udine), in merito alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura. Nordio ha parlato di “processi alle intenzioni” ribattendo che, invece, la riforma “mette in chiaro, senza dubbi, che il pubblico ministero resterà autonomo e indipendente come gli organi giudicanti”. Il ministro ha parlato di polemiche che “sono state e continuano ad essere improprie, polemiche spesso accese, aspre, spesso con colori impropri”, ha proseguito. “Dovrebbe essere una discussione contenuta nell’ambito della razionalità della civiltà argomentazione logica e giuridica invece spesso si sentono queste petulanti litanie”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA