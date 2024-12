‘Note per la ricerca’ per Fondazione contro cancro di Candiolo

agenzia

Un concerto per la raccolta fondi a Torino in vista del Natale

TORINO, 11 DIC – Un messaggio di serenità, di solidarietà e di speranza: è lo scopo di ‘Note per la Ricerca’, il concerto che si svolgerà all’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, il 16 dicembre alle 20.30, organizzato dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, in collaborazione con Rai Piemonte e Accademia Suzuki Talent Center. Il ricavato andrà a sostenere la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro e l’Istituto di Candiolo – Irccs, dove quotidianamente medici e ricercatori lavorano per sconfiggere il cancro. Durante il concerto saranno eseguite canzoni natalizie, brani di grandi musicisti, da una rivisitazione di Twinkle, twinkle little Star preparata da Antonio Mosca, che portò con la moglie Lee Robert cinquant’anni fa il Metodo Suzuki in Italia, a brani di Mozart e Vivaldi, insieme a colonne sonore di film composte da Ennio Morricone, assemblate da Andrea Tedesco, per terminare con brani natalizi. Sul palco l’Orchestra Suzuki, la più giovane da camera d’Europa – composta da cinquanta bambini di età compresa tra gli otto e i sedici anni – diretta dal maestro Marco Mosca. Si esibiranno anche i musicisti Diana Lupascu, Paolo Lambardi di San Miniato, Constantin Beschieru e Marco Mazzucco. ‘Ancora una volta – commenta la presidente della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro Allegra Agnelli – il mondo della musica è generosamente al nostro fianco. È un rapporto che ci unisce dalla nascita: nel 1986 la Fondazione si presentò con un concerto che ha visto esibirsi il grande Luciano Pavarotti. Il 2024 si è aperto invece al Lingotto con la prestigiosa Chicago Symphony Orchestra, diretta dal maestro Riccardo Muti, a sostegno delle attività di cura e ricerca dell’Istituto di Candiolo – Irccs’.

