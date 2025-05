Scudetto, notte di festa a Napoli ma non solo: 39 i feriti, 10 le rapine

Calcio e disordini

"Come a Capodanno". Danneggiata in centro la fontana del Carciofo

Dopo la notte di festa, a Napoli si fa la conta dei danni e dei feriti: trentanove quelli che si sono fatti refertare – riferisce l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – negli ospedali Vecchio Pellegrini e San Paolo, molti di loro per le ustioni riportate a causa dell’utilizzo di fuochi d’artificio o a seguito di colluttazione. Tra loro anche un cittadino belga di 27 anni accoltellato alla gamba mentre si trovava a via Poerio da due individui in sella a uno scooter che, senza alcun apparente motivo, dopo averlo avvicinato lo hanno colpito con un fendente alla coscia posteriore sinistra. La vittima è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Il dato dei feriti è relativo ai soli due ospedali citati e come tale va inteso come parziale. “Basti pensare che a Capodanno i feriti furono trentasei” sottolinea il presidente dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate Manuel Ruggiero. Danneggiata a piazza Trieste e Trento la fontana del Carciofo presa d’assalto dai tifosi nonostante le reti metalliche di protezione apposte dal Comune. Divelta la ringhiera in ferro che cingeva la fontana.