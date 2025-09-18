Notte di lavoro Vvf per spegnere rogo Tir in A1 su Appennino

agenzia

A fuoco carico di guanti lattice, pompieri hanno finito stamani

FIRENZE, 18 SET – E’ servita tutta la notte ai vigili del fuoco per spegnere il rimorchio di un Tir andato in fiamme sull’Autosole A1 ieri sera, 17 settembre. L’incendio, al km 249, ha causato la chiusura di un tratto autostradale della ‘Panoramica’ in direzione di Firenze. A fuoco il carico, che consisteva in guanti in lattice e altro materiale tale da ostacolare le operazioni di un celere spegnimento. E’ stato perfino impegnato un mezzo speciale con un ‘ragno’, strumento utile a smassare il carico, così da spegnerlo e raffreddarlo. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle 7 di stamani. Sul posto i pompieri dei distaccamenti di Barberino del Mugello, di Calenzano e di Firenze Ovest, e su Bologna, coi distaccamenti di Monzuno e di Castiglione dei Pepoli. Il tratto, situato nel comune di Barberino del Mugello, è rimasto chiuso alla circolazione per chi viaggiava in direzione sud. E’ questo il secondo mezzo pesante andato a fuoco sull’A1 fra Firenze e Bologna il 17 settembre. Un primo episodio c’era stato nel tardo pomeriggio nella galleria Sparvo della Direttissima ed aveva comportato la temporanea chiusura del tratto autostradale con formazione di oltre 6 chilometri di coda con deviazioni sulla Panoramica. Quando è stata riaperta la Direttissima (tracciato conosciuto anche come variante di Valico), è scoppiato il secondo incendio sulla Panoramica, che è stata chiusa a sua volta e il traffico è stato deviato sulla Direttissima come percorso alternativo in direzione di Firenze. Accertamenti sulle cause dei roghi.

