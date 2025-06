Nozze Bezos, attivisti Extinction Rebellion su gru a Venezia

agenzia

Appeso striscione 'Tassare i ricchi per ridare al pianeta'

VENEZIA, 24 GIU – Quattro attivisti di Extinction Rebellion si sono issati su una gru antistante l’Hotel Danieli, in Riva degli Schiavoni a Venezia e, travestiti da Robin Hood, hanno appeso uno striscione con disegnato il Robin Hood di Walt Disney e la scritta “Tassare i ricchi per ridare al pianeta”. La protesta, a due giorni dal matrimonio in città di Jeff Bezos, secondo i militanti “pone l’accento sul contributo sproporzionato dei super ricchi, con il loro stile di vita sfarzoso, al riscaldamento globale. E su come, tassandone anche minimamente i patrimoni si potrebbero recuperare risorse per finanziare una transizione ecologica giusta e democratica”. “Sabato a Venezia si celebrerà il matrimonio del secondo uomo più ricco del mondo – prosegue la nopta di Extinction Rebellion -. Uno sfoggio di ricchezza e un divario tra chi ha troppo e chi troppo poco che ricorda i tempi di Robin Hood e del principe Giovanni. Robin Hood rubava ai ricchi per donare ai poveri, Extinction Rebellion più semplicemente chiede che chi ha troppo venga tassato per finanziare una transizione ecologica giusta e democratica”.

