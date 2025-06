Nozze Bezos, pigiama party per la festa finale all’Arsenale

I saluti

"Dolce notte" ispirato a Fellini, la sposa in abito Versace

Pigiama o lingerie per gli invitati all’ultima festa della kermesse veneziana della coppia Bezos-Sanchez, all’Arsenale di Venezia. Le testate di gossip e gli account social pubblicano scatti delle celebrità nei vestiti che hanno sfoggiato al party, intitolato “Dolce Notte”, forse un riferimento alla Dolce vita felliniana. Un vestito blu e intimo in vista per le modelle Jenner-Kardashian. La sposa ha invece optato per un vestito di Versace con toni rosa, fotografandosi allo specchio assieme a Donatella, all’interno dell’hotel a sette stelle dove ha soggiornato in Laguna. Il magnate ha invece optato per il “tutto nero”. Oggi la compagnia si dovrebbe sciogliere, con il ritorno a casa di sposi e invitati, con l’inevitabile coda di polemiche in città.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA