Nozze Bezos,coppia sarà nel 7 stelle lusso del party dei Clooney

VENEZIA, 25 GIU – L’hotel (probabilmente) più lussuoso di Venezia, l’Aman, lo stesso che ospitò il party di nozze di George Clooney e Amal Alamuddin nel 2014, sarà da domani anche il ‘nido’ della coppia Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in vista dello scambio degli anelli venerdì 27 giugno. Nel resort su Canal Grande, un 7 stelle lusso all’interno di Palazzo Papadopoli, sono già in corso i preparativi per accogliere Mister Amazon e signora, nel massimo riserbo e con tutti i ‘paraventi’ possibili. Davanti all’ingresso d’acqua dell’albergo è stato allestito sul pontile un gazebo a righe bianche e blu per proteggere la privacy dei Bezos e degli altri ospiti vip attesi nel resort. Intanto negli approdi di Venezia si affollano nuovi yacht miliardari, arrivati ieri verso sera; tra questi il ‘Were Dream’, un 52 metri dell’uomo d’affari russo Andrej Kostin, all’ancora in Riva Sette Martiri.

