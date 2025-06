Nube tossica in piscina per errore di addetto, 7 in ospedale

agenzia

Oltre 200 ospiti evacuati precauzionalmente

CORDENONS, 13 GIU – Inserisce per sbaglio il cloro nel serbatoio dell’acido solforico e provoca una nube tossica che fa finire sette persone al Pronto soccorso: è successo nel pomeriggio in una piscina di Cordenons (Pordenone). Nessuno è in gravi condizioni. L’errore è stato commesso da un tecnico durante la manutenzione dell’impianto. L’allarme è scattato verso le 14.30. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con il reparto Nucleare biologico chimico radiologico. Verificata che la perdita era arginata e che le sostanze disperse non si fossero propagate all’esterno dell’area della piscina, hanno dato assistenza al personale sanitario che ha allestito, sul posto e in zona sicura, un posto di comando medico avanzato dove ha valutato sette persone, cinque in età pediatrica e due adulti, che presentavano sintomi d’intossicazione. Tutti i circa 200 ospiti dell’impianto natatorio sono stati evacuati precauzionalmente. Successivamente, il personale Nbcr è entrato nel vano tecnico dove ha eseguito una prima bonifica dei locali per poi assistere il personale di una ditta privata che, con apposite pompe, provvederà ad aspirare dagli impianti le sostanze chimiche, al termine delle operazioni di aspirazione si provvederà alla bonifica e lavaggio di tutti i locali tecnici e degli impianti a servizio della piscina. E’ stata disposta la chiusura dell’impianto fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Indagini dei carabinieri.

