Nubifragi e raffiche vento in Emilia, oltre cento interventi Vvf

agenzia

Disagi per alberi caduti dal Parmense al Bolognese

BOLOGNA, 15 GIU – Una violenta grandinata si è abbattuta su Parma e provincia poco prima delle 21 di ieri, colpendo in particolare le aree sud e ovest della città. Numerosi gli alberi caduti a causa delle forti raffiche che in pianura hanno superato i 100 chilometri orari. Decine di interventi per i vigili del fuoco. Le precipitazioni più intense in Appennino si sono registrate in val Parma a Corniglio, in val Baganza a Berceto, Ravarano, ma anche nella fascia pedemontana est. A Parma sono rimasti al buio i quartieri Montanara, San Leonardo e la frazione di Corcagnano. Pioggia e vento hanno costretto a rinviare il concerto del Festival Toscanini. La violenta perturbazione, spostandosi, ha causato danni e disagi anche nelle province di Reggio Emilia, Modena e Bologna. Con oltre cento interventi complessivi dei vigili del fuoco, per lo più per alberi abbattuti. Nel Reggiano sono stati effettuati circa 80 di interventi dei pompieri per alberi caduti sulle strade. Sono stati colpiti i comuni di San Ilario Reggio Albinea Quattro Castella Correggio Gattatico Bibbiano. Il forte temporale con raffiche di vento si è abbattuto sulla fascia intermedia della provincia di Modena dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa 40 interventi principalmente nei comuni di Campogalliano, Modena, Formigine, Spilamberto, Vignola e Savignano. In particolare si trattava di alberi caduti, insegne pericolanti e altri danni dovuti al forte vento. Sono in corso questa mattina ancora alcuni interventi più lunghi, di grosse piante che richiedono anche supporto dell’autogru. Il temporale di forte intensità ha poi interessato la pianura della provincia di Bologna associato a grandine, raffiche di vento e una tempesta di fulmini.

