Nubifragi in Emilia, scuole chiuse e strade allagate

agenzia

Danni e disagi in Valsamoggia e in Valle del Panaro

BOLOGNA, 20 MAG – Torrenti esondati, strade allagate, piccoli smottamenti e alcune zone rimaste senza luce o acqua. Il nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio tra le province di Modena e Bologna ha provocato disagi e decine di interventi dei vigili del fuoco. In particolare ad essere colpita è stata la Valsamoggia, nel Bolognese dove il Samoggia in alcuni tratti è fuoriuscito e domani le scuole saranno chiuse, così come a Vignola e a Savignano sul Panaro, nel Modenese. Disagi anche a Rolo, nel Reggiano, e in comuni del Parmense come Fornovo e Sala Baganza.

